Meteo, cielo nuvoloso a Pasqua e Pasquetta: niente pioggia, ma temperature in lieve calo

Liguria. Correnti orientali relativamente più fresche interesseranno la nostra regione nei prossimi due giorni senza determinare fenomeni particolari. Sono queste le previsioni meteo di Limet – Centro Meteo Ligure.

Per quanto riguarda la giornata odierna (sabato 3 aprile), al mattino banchi di nubi basse saranno presenti lungo la fascia costiera, senza piogge. Belle schiarite nelle aree interne e sui versanti padani. Nel pomeriggio schiarite lungo le coste, nubi cumuliformi a levante e sull’Imperiese dove non si esclude qualche sporadico rovescio, in attenuazione in serata.

