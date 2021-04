Pessimi Elementi, colombe pasquali in dono al personale del San Paolo

Savona. Anche quest’anno i Pessimi Elementi, gruppo della tifoseria della Pro Savona Calcio, ha voluto far sentire la sua vicinanza al personale che quotidianamente combatte nelle corsie dell’ospedale San Paolo, donando alcune colombe pasquali.

“I Pessimi Elementi Savona, gruppo organizzato della tifoseria del Savona Calcio, vi desiderano offrire questo regalo – recita il messaggio che ha accompagnato il dono -. Più di un anno è passato ma del vostro impegno non ci siamo dimenticati. Il nostro vuole essere un piccolo gesto per regalare un momento di gioia in una situazione dove vi ritrovate a combattere con coraggio ed eroismo ogni giorno. Con immenso affetto vi auguriamo buona Pasqua”.

