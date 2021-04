15 ANNI di politica, dal 2006 a oggi il savonese si è tinto di rosa

Savona. Tra i cambiamenti degli ultimi 15 anni in provincia di Savona ce n’è anche uno che riguarda le donne in politica. Le quote rosa nelle amministrazioni comunali infatti sono aumentate, complice anche il comma della legge Delrio che indica come, negli enti sopra i tre mila abitanti, la parità di genere debba essere rappresentata almeno a del trenta per cento (circa). Alla guida, però, restano ancora poche le donne savonesi che indossano la fascia Tricolore, seppur rispetto al 2006 un piccolo incremento ci sia stato.

Il cambiamento più deciso si è registrato proprio nel capoluogo, dove per la prima volta Palazzo Sisto si è tinto di rosa con l’elezione di Ilaria Caprioglio. Altra svolta importante nel panorama politico provinciale quella di Vado Ligure, con Monica Giuliano già al secondo mandato e, nel mentre, anche un mandato da presidente della Provincia.

