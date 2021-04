“Album dei ricordi blucerchiati”: Fabian Valtolina, il velocissimo ‘Beep Beep’

Genova. Ricordate quando Riccardo Garrone, presentando la Sampdoria, affermò: “La Samp era una ballerina bellissima e bravissima. Poi si è ammalata gravemente, aveva bisogno di cure urgenti. Siamo riusciti a guarirla. Ora contiamo di farla tornare la ballerina bellissima e bravissima di qualche tempo fa. Passo dopo passo, ci stiamo provando”?

Bene, uno dei medici, cui il d.g. Giuseppe Marotta si affidò, per concretizzare il progetto del Presidente, è stato Fabian Valtolina, con Walter Alfredo Novellino insignito delle vesti di “Professore”, affiancato da altri ‘assistenti’ di valore, come Sergio Volpi, Francesco Pedone, Stefano Bettarini, Fabio Bazzani e Stefano Sacchetti, che già avevano ‘operato’ con lui in precedenti esperienze.

