Chi “c’era e c’è ancora” dopo 15 anni: i protagonisti raccontano come è cambiata la nostra provincia

In 15 anni sono cambiate tante cose. E tante persone sono passate per la nostra provincia: politici o amministratori che hanno lasciato la loro impronta, nel bene o nel male, sulle nostre vite e sul nostro territorio. Qualcuno, però, è rimasto: persone che 15 anni fa ricoprivano un ruolo e che oggi, nel 2021, “sono ancora lì”. In qualche caso non se ne sono mai andati, in altri hanno fatto (come i “certi amori” di Venditti) “giri immensi” per poi ritornare a casa. Abbiamo chiesto loro come hanno visto cambiare la nostra provincia in questi 15 anni.

PASQUALE: “Favorire immigrazione per incrementare saldo demografico. IVG? Un anticipatore”

di Sandro Chiaramonti

... » Leggi tutto