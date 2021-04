Deceduta la 32enne insegnante colpita da emorragia cerebrale: il 22 marzo era stata vaccinata con Astrazeneca

Genova. Con una nota diramata poco fa, la direzione del policlinico San Martino di Genova comunica che è iniziata alle 9.44 di oggi l’osservazione (della durata di 6 ore) necessaria a confermare lo stato di morte cerebrale per la paziente di 32 anni ricoverata in rianimazione.

La donna, un’insegnante di 32 anni, lo scorso 22 marzo era stata vaccinata con Astrazeneca: avrebbe cominciato a non sentirsi bene due giorni fa e ieri è stata portata al pronto soccorso del nosocomio genovese dopo essere stata trovata in gravi condizioni nella sua abitazione, dove è stata ricoverata all’ospedale San Martino in rianimazione a causa di un’emorragia cerebrale in un quadro trombotico.

