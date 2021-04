Pasqua, il messaggio di Tasca: “Abbiamo biosogno di persone che annuncino la bellezza, anche nelle difficoltà”

Genova. “Stiamo vivendo molte paure”. Per questo “chiediamo al Signore la grazia di liberarci dalla paura, in particolare dalla paura della morte, perché la morte non ha ultima parola ma ce l’ha la Risurrezione. Questa le parole dell’arcivescovo Tasca durante l’omelia della messa di veglia pasquale di ieri sera svoltasi nella cattedrale di San Lorenzo.

“Noi di questo vogliamo essere testimoni in questo nostro mondo che ha tanto bisogno di gente che annuncia la bellezza della vita, anche nelle difficoltà, e che annuncia la bellezza del Signore, anche in questo contesto così difficile”.

... » Leggi tutto