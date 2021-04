Quarto, fulmine colpisce casolare: l’incendio distrugge casa e magazzino

Genova. Un potente fulmine avrebbe colpito un casolare semi abbandonato sulle alture di Quarto, a Genova, a poche centinaia di metri dalla costa, in zona via dei Ciclamini. Dopo la scarica immediato l’incendio, che in poche ore ha distrutto l’abitazione e il relativo magazzino.

L’intervento dei vigili del fuoco, durato tutta la notte, ha permesso che le fiamme non si estendessero anche alla fitta vegetazione limitrofa, innescando un fronte di fiamma ben più esteso. Questa mattina il rogo risultava domato, mentre iniziavano le operazioni di bonifica.

