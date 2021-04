“Too good to go”, l’app contro lo spreco alimentare. I commercianti: “Evitiamo di buttare il cibo ed è anche una vetrina”

Provincia. In provincia di Savona sono un centinaio le attività che hanno aderito all’app “Too good to go”, la maggior parte sulla costa, pochissime nell’entroterra, molte (la metà) concentrate nella città capoluogo. Si trovano sia i supermercati che i piccoli negozi di quartiere dalla pasticceria, alla gastronomia, passando per il panettiere, la pescheria e il ristorante. Così, i commercianti possono vendere i loro prodotti piuttosto che gettarli perché avanzati (prodotti freschi) o in scadenza (conservati), a prezzi stracciati, molto convenienti (circa un terzo del prezzo di listino dei prodotti), per i clienti che possono prenotare il loro pacchetto e andarlo a ritirare nell’orario indicato dall’esercente sull’app.

“Too good to go“, letteralmente “troppo buono per essere buttato”, nata nel 2015 in Danimarca contro lo spreco alimentare ma arrivata in Italia da 2 anni, si sta diffondendo sempre di più, probabilmente anche grazie all’aumento del ricorso al servizio di asporto dovuto alle limitazioni imposte dai decreti. Il movimento che ha dato vita a questa idea nasce da un gruppo di giovani che aveva, e ha la volontà di tentare di arginare, almeno in parte, il problema limitando lo spreco generato nel penultimo passaggio della filiera (dalla produzione al consumo): la vendita al dettaglio. L’obiettivo di questa iniziativa è “rendere tutti partecipi nella lotta agli sprechi” e per questo hanno deciso di coinvolgere “le persone, le aziende, le scuole e la politica” perché solo “unendo le forze saremo in grado di generare un cambiamento positivo”.

