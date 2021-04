15 ANNI… anzi 12+3: il progetto IVG/young, il magazine dei giovani per i giovani

Il Vostro Giornale spegne 15 candeline e questo lo deve anche ai suoi fedeli lettori, oltre all’instancabile attività dei giornalisti e dei collaboratori che lavorano quotidianamente per offrire un’informazione sempre puntuale e precisa. In occasione non potevamo certo festeggiare questo importante traguardo senza raccontarvi un’avventura che ha preso forma proprio dai lettori, precisamente da quelli giovanissimi, trasformandoli in speciali “articolisti”.

Stiamo parlando di IVG/young, il magazine che dall’8 gennaio 2018 ha avvicinato tanti ragazzi del savonese al giornalismo locale e non, donando – inoltre – ai più determinati un’occasione per entrare a far parte della redazione di IVG.it.

