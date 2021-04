15 ANNI… di gusto ligure: dalla liquirizia col pesce ai classici riscoperti, come è cambiata la cucina gourmet

Quindici anni, sono tanti, sono pochi, dipende, ovviamente. Se fossi nato 15 anni fa oggi avrei, già da un anno, il motorino, e se penso a quando avevo realmente 15 anni, mi sarei sentito grande, magari avrei anche cominciato a “limonare”, ma parliamo di un’altra epoca.

Torniamo al punto, 15 anni di ristorazione e di cucina ligustica, gli anni di IVG che al suo esordio o poco più, per noi cartacei (anche se, personalmente, l’intuizione del web l’avevo avuta nel 1997), sembrava un marziano da scostare con la scarpetta griffata… L’editore Matteo Rainisio, all’epoca giovane con la barba nera, ricorderà una cena in un ristorante stellato di Lavagnola (sorvoliamo sui discorsi) dove i piatti sapevano tutti di… liquirizia, un must dell’epoca, certo non un elemento da salvare per una cucina contemporanea.

