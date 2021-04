A 15 anni IVG è “anziano”: le cose oggi scontate che non c’erano nel 2006

Social network, e-commerce, smartphone, dispositivi senza fili, smartwatch, automazione, connessione mobile, auto, monopattini e mountainbike elettrici. Catapultati in 15 anni nel mondo “4.0”, con una spinta sull’acceleratore data nell’ultimo anno dalla pandemia e dalla conseguente necessità di creare un mondo “virtuale” in cui si potesse convivere a distanza. Così la rivoluzione digitale ha innescato questi cambiamenti radicali, anche nel modo di vivere di tutti, chi più chi meno.

E così, guardando indietro nel tempo, scopriamo che IVG è già “anziano”. O meglio, che per quanto 15 anni non siano poi così tanti, in realtà sono già abbastanza per notare diverse cose di uso comune oggi che in quel 2006, ancora, non esistevano. O almeno non nelle vite “comuni”.

