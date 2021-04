“Album dei ricordi rossoblù”: Alessandro Manetti

Arenzano. Centrocampista mancino di grande tecnica, autentico jolly di centrocampo ed ottimo rigorista e tiratore di calci di punizione, Alessandro Manetti, è cresciuto nel San Basilio Lazio e spiccava talmente forte, in mezzo al campo, rispetto ai suoi coetanei, al punto che una ditta che sponsorizzava Michel Platinì, lo scelse, unico in tutta la regione Lazio, per uno stage nella scuola calcio di “Roi Michel“, in Bretagna. Alla fine del corso venne premiato come secondo miglior giocatore, su 500 partecipanti, tanto che Platini disse di lui: “Diventerà qualcuno”.

Con cotanto biglietto da visita, entra nelle giovanili della Lazio, collezionando nel suo curriculum quattro presenze in Nazionale Juniores e trovandosi, nel contempo a giocare, nei ragazzi biancoazzurri, in un centrocampo formato anche Gigi Di Biagio e Oberdan Biagioni… e lo fa con tanta classe da venire ribattezzato “il piccolo Bruno Giordano”.

