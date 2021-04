Bassetti contro i no-vax: “Chi protesta in maniera violenta sia considerato un terrorista”

Genova. “Chi insulta e minaccia di morte chi è dalla parte dei vaccini deve essere perseguito dalla legge e punito duramente. Ci vogliono condanne esemplari per far capire che non si scherza su questo tema”, Matteo Bassetti è tornato, durante un’intervista in televisione, sul tema di chi si scaglia contro i vaccini. “Chi compie atti intimidatori e violenti deve essere considerato un terrorista”, ha detto commentando l’episodio avvenuto sabato mattina: alcune motolov sono state lanciate a Brescia contro una tensostruttura dove venivano effettuate vaccinazioni.

“La politica deve prendere una posizione chiara e netta contro i no-vax. Occorre non sottovalutare il fenomeno. Sarebbe un grave errore – continua il direttore della Clinica di malattie infettive del San Martino, che già in passato si era scagliato decisamente contro il personale sanitario contrario a essere vaccinato. Qui la situazione è però ancora più grave.

