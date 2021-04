Covid, Garibaldi (Pd): “Tre idee per recuperare i troppi ritardi del Piano vaccinale ligure”

Liguria. “La campagna va accelerata e riprogrammata, subito. Tre proposte: completare entro aprile la prima dose per tutti gli over 80; concentrarsi immediatamente sui dimenticati (soggetti ultra fragili, disabili, caregiver e di chi deve essere vaccinato a domicilio); organizzare una rete per i Piccoli Comuni e per l’entroterra”.

Lo chiede il consigliere regionale del Pd Luca Garibaldi a nome delle opposizioni (Lista Sansa, M5S, Linea Condivisa) in una nota in cui afferma che “in Liguria la situazione, nonostante la bulimia di annunci di Toti, non è delle migliori”.

