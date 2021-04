La community “dentro” i social: come i lettori di IVG sono diventati parte del giornale

Riuscite ad immaginare un mondo senza social network? O meglio, riuscite a ricordarlo? Pensate di trascorrere una settimana senza utilizzare Whatsapp, Facebook, Instagram, Twitter, Telegram, solo per citarne alcuni. Alla fine vi sentirete spaesati, fuori dal vostro giro di amici e, storpiando il gergo giornalistico, “mai sul pezzo”. I social network hanno cambiato la nostra vita e lo stesso è successo anche al giornalismo.

Con l’avvento dei social, ognuno è diventato “reporter di se stesso” e delle sue storie attraverso foto, video e testi che in pochi minuti possono diventare virali e/o essere fonte preziosa di notizia. Pagine, gruppi, profili di personaggi pubblici, enti o persone comuni, davanti al giornalista si è aperta una finestra gigantesca, dove pescare storie, reperire dettagli, scoprire con maggiore velocità l’accadimento di un fatto. Ovviamente, è bene sottolinearlo, non è mai sparita la vecchia “cassetta degli attrezzi”, così come è rimasta salda la deontologia, ma si è semplicemente arricchita e sviluppata.

