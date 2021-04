La Regione approva il Piano straordinario Turismo, il plauso di Federalberghi

Genova. La Giunta regionale ligure ha approvato, su proposta degli assessori al Lavoro Gianni Berrino e alla Formazione Ilaria Cavo, il Piano straordinario di supporto al settore del Turismo per l’emergenza Covid per l’anno 2021. Il Piano reitera l’analogo provvedimento del 2020, che riconosceva la necessità di un sostegno straordinario all’occupazione nel settore e prevede, fra l’altro, bonus da 3 mila a 4.500 euro per sostenere le assunzioni stagionali, oltre ad attività formativa dei lavoratori.

