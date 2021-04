La testimonianza di un malato Covid: “Al San Paolo personale di alto livello, a cui non importano i record”

Savona. “Sono ormai rientrato a casa da una dozzina di giorni e sto lavorando con la fisioterapista per la riabilitazione, dopo il ricovero per Covid 19 a cui IVG ha prestato cortesemente la sua attenzione. In quell’occasione avevo ringraziato il dr. Anselmo per il suo lavoro sia con i malati sia con il personale sanitario ai vari livelli, ma anche tutti indistintamente. Oggi desidero raccontarvi, in relazione a quanto vissuto nelle tre settimane di ospedalizzazione, che il mio grazie a loro non è solo sentimentale, emozionale e non certo legato ad un bisogno esibizionistico”. E’ la testimonianza inviata a IVG da Gianfranco Ricci, di cui lo scorso 10 marzo avevano pubblicato il ringraziamento ai medici proprio durante il suo ricovero.

Il professor Ricci è molto noto in città sia per la sua attività politica (è stato consigliere comunale) che per quella culturale. Professore associato di Pedagogia Speciale, Dipartimento Scienze della Formazione, e Docente di Educazione Interculturale presso l’Università di Genova, dove ha diretto il Dipartimento di Studi sulla Storia del Pensiero Europeo e presieduto il corso di laurea in Scienza dell’Educazione, è da sempre impegnato nel campo della interculturalità ed integrazione sociale. E’ stato inoltre amministratore della Fondazione De Mari. Nel 2017 ha vinto il “Premio Nitti per il Mediterraneo”. Di seguito la sua testimonianza.

