Meteo, Pasquetta tra sole e qualche nota instabile poi qualche giorno più “fresco”

Genova. In questi giorni in Liguria avremo un clima più fresco in un contesto comunque in prevalenza soleggiato secondo le previsioni del centro meteo Limet.

Oggi, lunedì 5 aprile, nubi sparse un po’ su tutta la regione con ampie schiarite e tempo nel complesso variabile. Maggiore nuvolosità tra pomeriggio sera. Venti meridionali con rinforzi sino a moderati nel pomeriggio. Mare generalmente mosso. Temperature senza variazioni significative: saranno comprese sulla costa tra 7 e 16 gradi, nell’interno tra 0 e 14.

