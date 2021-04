Molotov su centro vaccinale, Bassetti: “I no-vax violenti siano considerati terroristi”

Liguria. “Chi compie atti intimidatori e violenti deve essere considerato un terrorista. Chi insulta e minaccia di morte chi è dalla parte dei vaccini deve essere perseguito dalla legge e punito duramente. Ci vogliono condanne esemplari per far capire che non si scherza su questo tema”.

Con queste parole Matteo Bassetti è tornato, durante un’intervista in televisione, sul tema di chi si scaglia contro i vaccini, commentando l’episodio avvenuto sabato mattina a Brescia quando alcune motolov sono state lanciate contro una tensostruttura dove venivano effettuate vaccinazioni.

