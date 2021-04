Toti, l’ex olimpica Silvia Salis e il regista Fausto Brizzi portano doni al Gaslini

Liguria. Nella mattinata di Pasquetta il Presidente di Regione Liguria e Assessore alla Salute Giovanni Toti ha voluto essere vicino ai bambini ricoverati all’ospedale pediatrico genovese, dove ha accompagnato l’ex atleta olimpica Silvia Salis e il marito regista Fausto Brizzi.

Il presidente Giovanni Toti e la famiglia Brizzi Salis sono stati accolti nel parco del Gaslini da Renato Botti, Direttore Generale dell’Istituto Giannina Gaslini, che ha ringraziato il presidente Toti per la visita e la vicinanza all’ospedale e la famiglia Brizzi Salis per i doni portati per i piccoli ricoverati e per le due donazioni realizzate a favore dell’ospedale.

