Confesercenti lancia la petizione “Portiamo le imprese fuori dalla pandemia”

Genova. Anche il savonese sarà protagonista della giornata di mobilitazione diffusa in tutta Italia per chiedere al governo un “Decreto Imprese” con sostegni adeguati alle perdite realmente subite, credito immediato e un piano per permettere finalmente di riaprire in sicurezza: è il senso della manifestazione “Portiamo le imprese fuori dalla pandemia”, indetta per domani – mercoledì 7 aprile – da Confesercenti per dare voce, attraverso iniziative in tutte le regioni italiane, alle necessità e alle richieste delle attività economiche.

“Restituiteci il futuro: vogliamo tornare a lavorare e lo possiamo fare in sicurezza” è il messaggio lanciato da Confesercenti, che evidenzia come ogni giorno trascorso in zona rossa costi al paese la perdita di 80 milioni di fatturato, e sottolinea che le imprese sono il motore dell’economia e del lavoro, e solo facendole ripartire, si può pensare di far ripartire l’Italia.

