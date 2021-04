Consiglio regionale, sì all’elenco operatori per interventi di dermopigmentazione

Il Consiglio regionale ha approvato all’unanimità la mozione 14, presentata da Claudio Muzio (FI-Liguria Popolare) che impegna la giunta ad istituire a fini ricognitori l’elenco regionale dei soggetti abilitati a realizzare interventi di dermopigmentazione e ad attivare una campagna informativa, all’interno dei presidi sanitari regionali, per valorizzare la dermopigmentazione come strumento di supporto psicofisico per le persone colpite da alopecia anche in esito a trattamenti chemioterapici.

Nel documento si ricorda che il trucco semipermanente (o micropigmentazione) è un trattamento volto all’abbellimento estetico di aree del viso o del corpo mediante l’introduzione di appositi pigmenti nello strato cutaneo più superficiale e che l’attestato necessario per poter esercitare l’attività di trucco semipermanente può essere conseguito da coloro che sono in possesso della qualifica professionale di estetista e della certificazione attestante la formazione circa l’apparecchiatura e i protocolli igienicosanitari.

