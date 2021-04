Giallo, rosso e arancione: attenzione ai tre colori caldi d’Eccellenza

Giallo, rosso e arancione. Non è una citazione errata del celebre film di Carlo Verdone ma potrebbe essere il titolo della prima giornata del torneo di Eccellenza in programma domenica prossima. Le prime gare di calcio dilettantistico del 2021 si disputeranno infatti in una regione divisa a metà tra zone “rosse”, Savona e Imperia, e zone “arancioni”, La Spezia e Genova.

Tuttavia, se l’interesse nazionale consente di trattare tali notizie come mero pour parler, l’interesse agonistico dovrà portare i dirigenti a fare attenzione a compilare le distinte focalizzandosi su “giallo” e “rosso”. Come conferma la Federazione, le ammonizioni prese nelle gare di ottobre verranno azzerate, ma i giocatori dovranno comunque scontare eventuali squalifiche.

