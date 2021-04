Il Consiglio regionale: “Nipt test gratuito in Liguria per tutte le donne in gravidanza”

Genova. Approvato all’unanimità in Consiglio regionale un ordine del giorno che impegna la giunta Toti a mettere in atto, in via sperimentale e in attesa delle disposizioni nazionali, “tutte le iniziative necessarie all’introduzione del Nipt test gratuito per tutte le donne in stato di gravidanza, residenti nella regione Liguria, indipendentemente dall’età e in presenza di fattori di rischio”. Il documento è stato presentato dai consiglieri del Partito Democratico e sottoscritto da tutti i gruppi dell’assemblea legislativa.

Il Nipt test è un test prenatale che si effettua sul Dna fetale. Si tratta di uno screening prenatale non invasivo e quindi privo di rischi sia per il feto che per la madre che si effettua attraverso un semplice prelievo di sangue materno periferico a partire della decima settimana di gestazione. Grazie a questo test si possono individuare nel feto le più frequenti aneuploidie a carico dei cromosomi autosomici (ad esempio la sindrome di Down ed altre trisomie come la sindrome di Edwards e la sindrome di Patau) e dei cromosomi sessuali, le aneuploidie di tutti i cromosomi sessuali anche il sesso del nascituro.

... » Leggi tutto