Insegnante soffre di trombosi, ma si vaccina con AstraZeneca: “Ho deciso di fidarmi della scienza”

Savona. Paura e preoccupazione non sono mancate, soprattutto dopo il blocco preventivo del vaccino Astrazeneca e le ultime notizie del caso del San Martino, ma Claudia (nome di fantasia per rispettare la privacy), un’insegnate savonese 40enne, ha deciso di non rinunciare alla sue dose nonostante soffra di una patologia genetica ereditaria che riguarda la coagulazione del sangue e che causa una predisposizione alla trombosi.

“Il mio primo appuntamento per la vaccinazione era il 17 marzo, esattamente due giorni dopo il blocco imposto da Aifa per l’AstraZeneca – racconta -. Leggendo le notizie dei casi che si erano verificati e considerando la decisione dell’Italia di sospendere preventivamente il siero inglese, ero impaurita, avevo la preoccupazione che avendo già io una predisposizione, il vaccino mi potesse creare questa grave e rara trombosi cerebrale. Così ho deciso di contattare l’ematologo che mi segue da anni per capire come comportarmi”.

... » Leggi tutto