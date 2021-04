Parità di genere con il Recovery Plan, sì dal Consiglio regionale

Liguria. Il Consiglio regionale ha approvato all’unanimità l’ordine del giorno 203, presentato da Selena Candia (Lista Ferruccio Sansa Presidente) e sottoscritto dai colleghi del gruppo, che impegna la giunta a perseguire l’equità di genere fra gli obbiettivi da raggiungere con l’applicazione regionale del Recovery Plan, come richiesto dall’Europa, e ad approfondire le misure nell’apposita commissione consiliare.

L’assessore al lavoro Gianni Berrino ha rilevato che l’ordine del giorno riguarda materie e competenze molto vaste rilevando che il documento può essere solo lo spunto per una riflessione più ampia. Pur dichiarandosi, dunque, a favore in linea di massima sui temi affrontati, ha invitato i proponenti a trasferire il dibattito sugli stessi temi in sedi più idonee, fra le quali la competente commissione consiliare.

