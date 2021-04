Regione Liguria, presto un albo per i locali storici di intrattenimento

Genova. Sì unanime del Consiglio Regionale, questa mattina, alla proposta avanzata dal capogruppo di Forza Italia – Liguria Popolare, Claudio Muzio, per l’istituzione di un Albo dei locali storici d’intrattenimento, sulla falsariga di quanto sta avvenendo con le botteghe storiche.

“Questi locali storici – dichiara Muzio – rappresentano un valore aggiunto per l’offerta ricreativa e turistica nella nostra Regione, un’eccellenza che è necessario preservare. La creazione di un apposito Albo potrà costituire una forma di tutela e sostegno al settore. Ricordo infatti – prosegue – che il comparto dell’intrattenimento è stato uno dei più colpiti dalle conseguenze delle misure adottate per il contenimento del Covid e che vi sono impegnati non soltanto gli imprenditori titolari dei locali, ma anche una vera e propria filiera di lavoratori autonomi, professionisti, partite IVA, anch’essi interessati dagli effetti negativi della crisi economica in atto”.

... » Leggi tutto