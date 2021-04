Ryanair apre nuova rotta per Malta. In estate da Genova programmati 13 voli settimanali

Genova. Ryanair, la compagnia aerea numero uno in Italia, ha annunciato oggi il proprio operativo per l’estate 2021 da Genova, con 13 voli settimanali e quattro in totale, inclusa una nuova rotta per Malta (operative due volte a settimana), e ancora più voli per Londra Stansted (fino a 4 voli settimanali) e ulteriori collegamenti domestici con Bari (fino a 4 voli a settimana) e Napoli (fino a 3).

Ryanair rafforza il proprio impegno “contribuendo alla connettività di Genova e auspica che l’operativo per l’estate 2021 contribuisca a stimolare il traffico aereo e l’industria del turismo nella regione mentre i programmi di vaccinazione continuano e l’Europa riapre in tempo per le vacanze estive”.

