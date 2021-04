Alassio, i veterani del tennis all’Hanbury per i campionati internazionali d’Italia

Alassio. È ancora dallo sport che arriva l’entusiasmo e la speranza di ritrovare una Alassio attiva, con eventi, persone e turisti che raggiungono la città del Muretto per trascorrere qualche giornata nella riviera ligure.

Con il patrocinio dell’assessorato allo sport del Comune di Alassio, dopo la vela, è il tennis ad accendere i riflettori sulla cinquantaduesima edizione dei campionati internazionali d’Italia per veterani in scena da venerdì 9 aprile sui campi in terra rossa dell’Hanbury Tennis Club di Alassio: cornice prestigiosa e suggestiva, simbolo della storia della città e dell’influenza inglese dei secoli scorsi.

... » Leggi tutto