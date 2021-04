Autotrasporto, la sanremese Assotrasporti chiede incontro urgente al ministro Giovannini

Sanremo. Pubblicato il Decreto Ministeriale del MIMS che avvia il procedimento di ricostituzione del Comitato Centrale dell’Albo dell’Autotrasporto, la sanremese Assotrasporti scrive al Ministro alle Infrastrutture e alla Mobilità Sostenibili, Enrico Giovannini, per richiedere un incontro urgente, anche via web, in merito ai decreti che di fatto escludono parte rilevante delle aziende e lavoratori dell’autotrasporto dalla possibilità di essere rappresentati e di usufruire dei benefici previsti per legge; creando di fatto una grave disparità di trattamento e di rappresentanza dei legittimi interessi, in evidente violazione dello spirito e degli articoli fondamentali della Costituzione.

... » Leggi tutto