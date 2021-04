Covid, Toti: “A Savona e Imperia il maggior numero di casi, ma in Liguria buona inversione di tendenza”

Regione. “Tra mezz’ora siamo stati convocati, come presidenti di Regione, dal governo e in particolare dai ministri Speranza e Gelmini e dal generale Figliuolo, alla luce delle risultanze sul vaccino AstraZeneca e capiremo come l’esecutivo vorrà interpretare quanto deciso da Ema. Mi sembra comunque rassicurante la posizione dell’Agenzia Europea del Farmaco”. Lo ha comunicato questa sera, nel consueto punto Covid, il presidente di Regione Liguria Giovanni Toti.

“Per quanto riguarda il virus – ha spiegato Toti – non è aumentata oggi l’incidenza ed è calata la pressione nei nostri ospedali a fronte di un numero importante di tamponi effettuato. Sono infatti 6.192 i test molecolari effettuati e 3.546 gli antigenici per 425 nuovi positivi nella regione, un’incidenza sensibilmente in calo. Anche se Imperia e Savona continuano a essere due realtà con il maggior numero di casi. Però anche in questi due territori i casi sono diminuiti. Una buona inversione di tendenza e ci auguriamo che le misure prese in questa Pasqua producano effetti coerenti con i dati che leggiamo oggi e che parlano anche di una diminuzione della pressione ospedaliera e delle terapie intensive. Purtroppo sono 12 i deceduti, ma alcuni di questi risalgono alla settimana precedente a quella di Pasqua”.

... » Leggi tutto