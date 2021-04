Piciocchi non è più vicesindaco, Terrile (Pd): “Vale più l’impegno o la tessera di partito?”

Genova. Il capogruppo del Pd in consiglio comunale, Alessandro Terrile, non rinuncia a commentare l’avvicendamento in giunta. “Lo ha deciso il sindaco Bucci stamattina, dandone informazione con un comunicato che tenta di descrivere la vicenda come una promozione: “vista l’importanza e la delicatezza della nuova delega al Recovery Fund assegnata a Piciocchi, abbiamo deciso di sgravarlo dalle deleghe di vicesindaco che passeranno all’assessore Massimo Nicolò”. No, non è una promozione”, scrive Terrile.

“In realtà Fratelli d’Italia da tempo chiedeva di esprimere il vicesindaco. E Bucci si è adeguato – aggiunge – triste che il ruolo di vicesindaco della nostra città sia merce di scambio per equilibrare gli assetti tra i partiti di centrodestra. La scelta del Sindaco non fa onore a chi si è fatto vanto di lavorare al di sopra delle regole della vecchia politica. Ma soprattutto non fa onore al merito”.

