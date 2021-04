Primavera: il Genoa piega la Roma capolista e conferma la serie positiva

Genova. Sabato 4 aprile si è svolto un turno importante per il campionato di Primavera 1. Il Genoa ha affrontato in casa la Roma capolista e ne è uscito vincente per uno a zero. I tre punti proiettano i rossoblù al sestro posto della classifica, con un bottino del 2021 davvero ragguardevole: ben 11 punti in cinque gare e un cammino senza sconfitte.

Chiappino ha mandato in campo Agostino; Gjini, Piccardo, Serpe; Dellepiane, Cenci, Turchet, Besaggio, Boci; Conti, Kallon. La Roma di De Rossi ha invece visto Mastrantonio; Codou, Morichelli, Vicario; Milanese, Tripi, Bove; Zalewski; Podgoreanu, Tall, Providence. A dirigere l’incontro è stato Giordano di Novara, con i colleghi Licari e Dicosta.

