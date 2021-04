Protesta dei ristoratori, risposta tiepida nel savonese: “Chiusi da mesi, ma siamo gli unici in grado di garantire la sicurezza”

Albisola Superiore. Risposta tiepida, al momento, alla giornata di “disobbedienza” alle restrizioni dovute al Covid. Un giro per capire chi, tra i ristoratori, terrà aperto in barba alle norme sul contenimento della pandemia.

Ora di pranzo: l’indirizzo, a quanto pare, è quello di rispettare le regole. C’è anche la paura di beccarsi delle sanzioni come successo, ad esempio, a San Valentino quando, anziché cuori, in alcuni ristoranti sono volati quattrocento euro di multa. C’è vento, ma non basta. Ci si mette anche la pioggia ghiacciata. Ultimo colpo di coda di questo inverno che ha blindato le porte dei locali.

