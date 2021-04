San Martino, l’inquietante scoperta: “Nel nostro giardino un limone pieno di chiodi”

Genova. Un limone pieno di chiodi infilzati: è la scoperta che ha fatto questa mattina una coppia di giovani genovesi residenti in via del Chiappeto, nel quartiere di San Martino. Un evidente pericolo, soprattutto per chi tiene animali in casa.

“Ogni mattina prima di lasciare uscire in giardino Elliot, il nostro cane, controlliamo che sia tutto a posto – racconta su Facebook Jessica Morichi -. Questa mattina abbiamo trovato questa sorpresina. Tralasciando tutta una serie di commenti che potete benissimo immaginarvi, ricordo a tutti quelli che hanno cani e giardino o terrazzo di fare molta attenzione”.

