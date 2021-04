Sanremo, proseguono i controlli interforze su assembramenti e aperture oltre le 18

Sanremo. Sono ripresi questo pomeriggio i controlli interforze disposti dalla Prefettura e Questura di Imperia con particolare riferimento al rispetto delle normative Covid su chiusure degli esercizi commerciali alle 18 e contro potenziali assembramenti fuori dai locali. Polizia, carabinieri e vigili urbani hanno passato al setaccio, nel pomeriggio e in serata, le attività e le principali vie del centro della Città dei Fiori. Al momento non si contano sanzioni elevate, anzi, sembrerebbe che in questa tiepida serata post festività di Pasqua le cose siano più tranquille del previsto.

