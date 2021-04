Savona, speciale messa di Pasqua alla Rsa/Rp La Riviera celebrata dal vescovo Marino

Savona. Nove suore, provenienti da Monastero di Santa Teresa di Savona, sono arrivate, durante la settimana precedente le festività pasquali, nella Rsa/Rp La Riviera, Struttura del Gruppo La Villa, attualmente centro Covid, per sfuggire a un focolaio sviluppatosi all’interno del cenobio e ricevere le cure più adeguate.

Così, questa, si è rivelata un’occasione per celebrare una speciale Santa Messa di Pasqua, in presenza di S.E. Mons. Calogero Marino, Vescovo di Savona, recatosi direttamente in Rsa per la Celebrazione, dando vita ad una giornata di raccoglimento e di preghiera, in un momento di emergenza difficile, sempre nel pieno rispetto del distanziamento e delle normative anti-Covid: la Celebrazione si è tenuta infatti all’aperto, nel cortile della Struttura.

