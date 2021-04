Coronavirus, premier Draghi su ripartenza paese: «Guardiamo al futuro delle prossime settimane»

Roma. «Tutti chiedono le aperture, è normale chiedere le aperture, perché la miglior forma di sostegno per l’economia non sono i sostegni del governo, ma sono le riaperture. Vorrei dire quanto sono consapevole della situazione di bisogno, spesso di disperazione, con le manifestazioni che ci sono state. Naturalmente uno deve condannare sempre la violenza, ma io capisco perfettamente il senso di smarrimento, di disperazione e, per alcuni, il senso di alienazione che si ha in questa situazione di limitata mobilità e mobilitata interazione sociale». Nel corso della conferenza stampa indetta da Palazzo Chigi, il premier Mario Draghi ha più volte parlato delle riaperture di attività economiche, dichiarando che il Governo sta lavorando per riaperture già nelle prossime settimane. Tutto, però, dovrà andare di pari passo con le vaccinazioni delle categorie a rischio.

