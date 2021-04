Immobile nel degrado più totale a San Bartolomeo al Mare, scatta l’ordinanza

San Bartolomeo al Mare. Il Responsabile del Settore SUE-Urbanistica del Comune ha emesso nei giorni scorsi un’ordinanza riguardo l’immobile sito in via Aurelia, angolo via Elba 2, con la quale intima ai proprietari di conservare la costruzione in condizioni di agibilità, di igiene, di sicurezza e di decoro, nel rispetto delle prescrizioni del Regolamento Edilizio e di quello di Polizia Urbana; di effettuare, attraverso un tecnico abilitato, le verifiche necessarie al fine di accertare le condizioni di stabilità dell’edificio; di adottare soluzioni quali ad esempio reti o teli anti caduta per il contenimento calcinacci e il decoro dell’edificio; di eseguire tutti i lavori necessari a scongiurare pericoli per l’incolumità delle persone e delle cose.

