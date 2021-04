Torna il Sanremo Rally Storico, tredici nazioni all’assalto del podio

Sanremo. Torna la primavera, e com’è nella tradizione dalla prima edizione del 1986, torna anche il Sanremo Rally Storico, quest’anno valido sia per il Campionato Italiano Rally Autostoriche, sia per il FIA EHRC (Campionato Europeo Auto Storiche) challenge continentale di cui torna a far parte dopo cinque anni di assenza. La gara del Ponente Ligure vedrà al via 80 concorrenti in rappresentanza di tredici diverse nazioni, Italia compresa, con quattro piloti (Lucky, Da Zanche, Brazzoli e Musti) vincitori delle passate edizioni.

