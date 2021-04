Bordighera, ecco il “Travel Experience Summit”

Bordighera. Avrà avvio lunedì 12 aprile il secondo appuntamento in programma nel calendario fieristico 2021 della Città di Bordighera: il Travel Experience Summit, evento digitale dedicato al turismo e all’ospitalità che coinvolgerà operatori, strutture ricettive, fornitori di servizi, esperti di comunicazione e promozione, travel blogger e consulenti della formazione per un confronto su innovazione, networking e sviluppo commerciale in vista della ripartenza del settore.

