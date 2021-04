Diano Marina, coniugi morti di Covid a distanza di poche ore: dopo la moglie si è spento l’avvocato Delbecchi

Diano Marina. E’ lutto a nella Città degli Aranci per la morte, nel pomeriggio, dell’avvocato Alessandro Delbecchi, 72 anni, del noto studio Annoni e Delbecchi di Imperia. Il legale era ricoverato in ospedale per Covid-19, un’infezione che solo poche ore fa si è portata via anche la moglie di Delbecchi, l’albergatrice Lianalisa Bracco, 60 anni, conosciuta da tutti come Liana, titolare dell’albergo Villa Igea.

