Fai, Flai e Uila Liguria «Ci sono 4.500 mila lavoratori agricoli esclusi dal Decreto Sostegni e da ogni ristoro»

Imperia. «Le Segreterie regionali e provinciali di Fai, Flai e Uila Liguria – fanno sapere dai sindacati – rappresentano il disagio di circa 4.500 mila lavoratori agricoli, esclusi dal Decreto Sostegni e da ogni tipologia di ristoro. Il Decreto Sostegni, infatti, riconosce una indennità di 2.400 euro per i lavoratori stagionali e a tempo determinato e di importo variabile per altre categorie, ma come i precedenti decreti non prevede alcun ristoro per i lavoratori agricoli, malgrado abbiano subito le perdite di cospicue giornate di lavoro a causa dell’emergenza Covid. Questo, si aggiunge la preoccupazione per il riemergere, attraverso alcune dichiarazioni a mezzo stampa, della tentazione di modificare, semplificandola, l’attuale normativa sui voucher in agricoltura, nonostante il contratto collettivo nazionale garantisce già tutta la flessibilità di cui necessitano le imprese».

