Sanremo. Il Città di Varese salta un’altra partita. Due giorni fa era stato rinviato il derby contro il Legnano, e adesso i biancorossi non affronteranno il turno infrasettimanale previsto per mercoledì 14 aprile al Comunale contro la Sanremese, facendo slittare di altri giorni il rientro in campo.

... » Leggi tutto