Imperia, “Ci siamo rotti le palle”: la protesta silenziosa dei commercianti

Imperia. Da “Ci siamo rotti le palle” ad “Autogrill covid free”. Sono tanti i cartelli di protesta affissi nel capoluogo di provincia così come in altre località, ad esempio Dolceacqua, dove il bar “…Epassachi da Pascalin” si è “trasformato” in Autogrill, per ironizzare sulla possibilità data ai locali in autostrada di continuare a servire gli avventori ai tavoli, a differenza di quanto accade nel resto d’Italia, divisa tra aree arancioni o, peggio ancora, rosse, dove i clienti possono consumare solo da asporto.

