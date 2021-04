Genova. Estendere ai titolari dei bed and breakfast gestiti in forma non imprenditoriale gli stessi interventi individuati per i lavoratori stagionali del turismo. E’ ciò che chiede la Regione Liguria attraverso una lettera inviata dall’assessore al Turismo Gianni Berrino al ministro del Turismo Massimo Garavaglia.

