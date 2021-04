Sanremo, dal calcio alla musica Reggaeton. Alex Frenz fa ballare con Muchachita

Sanremo. Muchachita è il nuovo singolo dell’artista Alex Frenz, al secolo Alessandro Geraci, giovane sanremese conosciuto anche per aver calcato i campi di calcio in Promozione con gli Orange dell’Ospedaletti, in Serie D con i biancazzurri e, parallelamente, per le sue esibizioni come dj nei locali del Ponente ligure. Nelle vesti di cantante ha lanciato da pochi giorni sui social l’anteprima del videoclip di Muchachita, girato con i videomaker Ruslan Ilyuk e Aimen Rhanmia proprio nella Città dei Fiori.

