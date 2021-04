Marco Scajola in visita al centro vaccini di Chiusavecchia

Chiusavecchia. Questa mattina l’assessore regionale Marco Scajola si è recato in visita al centro vaccini. «La campagna vaccinale è fondamentale per la lotta contro il Covid 19 e poter tornare al più presto alla normalità – afferma l’assessore Scajola, che prosegue – Oggi ho visitato il centro vaccini di Chiusavecchia, dove in giornata è prevista l’inoculazione di 240 dosi a soggetti anziani della Valle Impero. Sono andato a portare un segnale di vicinanza ed un saluto ai tanti operatori sanitari e volontari che stanno lavorando con impegno e motivazione per contrastare il Coronavirus anche nel nostro entroterra. Un sentito ringraziamento anche a tutti gli amministratori locali che si stanno adoperando nella lotta contro il virus».

