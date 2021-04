Rallye al via, le WRC sfrecciano tra Cesio e Carpasio: gara suprema che decide il Sanremo

Sanremo. In un crescendo wagneriano, il 68° Rallye Sanremo affronta oggi, domenica 11 aprile, la sua giornata finale. Alle 7.00 si sono accesi i cronometri con i protagonisti del Sanremo WRC e della gara del Campionato Italiano Rally-Sparco che hanno lasciato il parco assistenza ospitato negli spazi della Vecchia Stazione, per poi dirigersi sul trittico di prove San Bartolomeo-Colle d’Oggia-Vignai. Le speciali saranno ripetute una seconda volta, per poi chiudere la giornata con la prova più lunga dell’intera gara, la Cesio-Carpasio che, con i suoi 20,75 chilometri, sarà sicuramente il giudice supremo, definitivo e inappellabile dell’intera manifestazione. I concorrenti torneranno sulla pedana di arrivo della Vecchia Stazione per incoronare il vincitore della gara WRC e di quella CIR-Sparco alle ore 18.40. Ciò vale per tutti i protagonisti della giornata, a cominciare dai cinque concorrenti del Sanremo WRC che mette a confronto i due piloti del mondiale Ott Tänak e Thierry Neuville, con le loro Hyundai i20 Coupe WRC che dovranno vedersela con il giovane francese Pierre Louis Lobet e il gentleman driver italiano “Pedro” con le Hyundai i20 WRC e lo svizzero “Il Valli” che sfiderà le vetture coreane con la sua Ford Fiesta WRC ufficiale, sia per quelli della gara del campionato tricolore.

